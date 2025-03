Trainer-Beben: RB Leipzig schmeißt Rose raus

Zweieinhalb Jahre war er Trainer von RB Leipzig, jetzt muss Marco Rose (48) seinen Posten räumen.

RB Leipzig zieht die Reißleine: Nach zweieinhalb Jahren endet die Ära von Trainer Marco Rose (48). Die Klub-Bosse entschieden sich nach der 0:1-Niederlage in Gladbach, den Coach trotz vorheriger Beteuerungen zu entlassen. Am Sonntagmorgen wurde Rose, dessen Vertrag bis 2026 lief, im Trainingszentrum über die Entscheidung informiert. Mit ihm müssen auch seine Co-Trainer Alexander Zickler, Frank Geideck und Marco Kurth sowie Lizenzspielerleiter Frank Aehlig den Verein verlassen.

Oliver Glasner ist der Top-Kandidat

Nun stellt sich die Frage: Wer übernimmt? Die Leipziger Führungsetage arbeitet an einer Interimslösung bis zum Saisonende. Eine Entscheidung soll im Laufe des Sonntags fallen – schließlich steht bereits am Mittwoch das Pokal-Halbfinale in Stuttgart an.

Für den Sommer ist Oliver Glasner ein heißer Kandidat auf den Cheftrainerposten. Der Oberösterreicher sorgt derzeit mit Crystal Palace in der Premier League für Furore und hat das Team ins Halbfinale des traditionsreichen FA Cups geführt. Sollte Leipzig sich langfristig neu aufstellen, könnte Glasner eine zentrale Rolle in den Planungen einnehmen.