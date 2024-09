Valencia-Stürmer Rafa Mir nach Gewaltvorwurf festgenommen

Dem 27-jährigen Stürmer wird sexuelle Aggression vorgeworfen.

Fußball-Profi Rafa Mir vom spanischen Erstligisten Valencia ist festgenommen worden. Das bestätigte der Verein am Dienstag auf seiner Website. Medienberichten zufolge wird dem 27-Jährigen sexuelle Aggression vorgeworfen. Die Polizei gab auf Anfrage bekannt, es seien in dieser Angelegenheit am Montag zwei Personen festgenommen worden, deren Identität jedoch nicht mitgeteilt werden könne.

Die Anzeige wurde von einer 25-jährigen Frau erstattet, die behauptet, dass sie zusammen mit einer anderen 21-jährigen Frau in der Privatwohnung von Rafa Mir angegriffen worden sei, wie der staatliche TV-Sender RTVE und andere Medien berichteten. Nach Angaben der Frau sei ein weiterer Mann an dem Vorfall beteiligt gewesen.

Es wurde erwartet, dass Mir am Mittwoch einem Richter vorgeführt wird, der ihn zu den Vorwürfen vernehmen werde. Der Stürmer steht eigentlich beim FC Sevilla unter Vertrag, wurde aber für eine Saison an seinen Ex-Club Valencia verliehen.