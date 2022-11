Richarlison versetzt ManU-Star für Neymar

Beim Mannschaftsfoto der Brasilianer wird nichts dem Zufall überlassen. Doch ManU-Star Fred wollte sich den Platz in der Mitte sichern. Doch Stürmer Richarlison maßregelte ihn und versetzte ihn auf die Seite. Denn es war der "Chefsessel" von Superstar Neymar.

Brasilien startet als absolutet Top-Favorit in die WM. In Italien bereitete sich der fünffache hofft auf den ersten Titel seit 20 Jahren. Dafür bereitete sich die Star-Truppe rund um Paris-Stürmer Neymar in Italien auf die Endrunde im Wüstenstaat vor. Für den 30-Jährigen könnte es die letzte realistische Chance sein sein Land zurück an die Spitze der Welt zu führen. Auch innerhalb der Selecao genießt Neymar eine Menge Repsekt. Wie groß der Respekt ist zeigte eine Aktion von Tottenham-Angreifer Richarlison vor dem Mannschaftsfoto.

Denn als sich die ganze Mannschaft versammelte und den Platz einnahm setzte sich ManU-Star unwissend auf den mittleren Platz in der ersten Reihe.

Richarlison telling Fred the middle spot is for Neymar ????????



(via; @Selecaoinfo) pic.twitter.com/XmgKZD2POa — Brasil Football ???????? (@BrasilEdition) November 19, 2022

Das gefiel Neymars Sturm-Partner absolut nicht. Richarlison ging auf Fred zu und zog ihn wieder weg, versetzt ihn weit nach außen. Denn die "goldene Mitte" ist für den Mann reserviert, der das Team zum Titel schießen soll: Neymar. Alles andere wäre Majestätsbeleidigung.

The Seleção’s official squad photo ???????? pic.twitter.com/1BiEvYIPPa — Brasil Football ???????? (@BrasilEdition) November 18, 2022

Fans im Internet feiern die Aktion des Tottenham-Torjägers, nennen ihn schon Neymars Bodyguard. Am Ende haben alle den Platz gefunden und strahlen in die Kamera. Neben Neymar haben am Ende übrigens die defensiven Führungsspieler Thiago Silva und Marquinhos Platz nehmen dürfen.