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Im August

Testspiel-Knaller: Real Madrid kommt wieder nach Österreich

Drei Real-Madrid-Spieler stehen enttäuscht auf dem Spielfeld während eines Fußballspiels.
© Getty Images
Real Madrid wird offenbar auch diesen Sommer in Österreich ein Testspiel absolvieren.
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Der Fußball-Sommer wird in Österreich noch heißer. Neben dem Supercup-Finale zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa am 12. August soll auch ein Testspiel von Real Madrid auf österreichischem Boden stattfinden.

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Wie italienische Medien berichten, soll Real Madrid am 1. August in Klagenfurt auf den Serie-A-Klub Fiorentina treffen. Auf Medienanfragen hat Sportpark-Boss Daniel Greiner bisher nicht geantwortet. Schon davor kündigte er an: "Anfang August sind Termine für internationale Tests eingebucht."

Schon im August 2021 testeten die "Königlichen" im Wörthersee-Stadion gegen AC Mailand. Das Spiel endete mit einem torlosen Unentschieden. Letztes Jahr war Real Madrid in Innsbruck zu Gast. Dort feierten sie einen 4:0-Kantersieg gegen WSG Tirol. Superstar Kylian Mbappe traf doppelt.

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