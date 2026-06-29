Testspiel-Knaller: Real Madrid kommt wieder nach Österreich

Real Madrid wird offenbar auch diesen Sommer in Österreich ein Testspiel absolvieren.

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Der Fußball-Sommer wird in Österreich noch heißer. Neben dem Supercup-Finale zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa am 12. August soll auch ein Testspiel von Real Madrid auf österreichischem Boden stattfinden.

Wie italienische Medien berichten, soll Real Madrid am 1. August in Klagenfurt auf den Serie-A-Klub Fiorentina treffen. Auf Medienanfragen hat Sportpark-Boss Daniel Greiner bisher nicht geantwortet. Schon davor kündigte er an: "Anfang August sind Termine für internationale Tests eingebucht."

Schon im August 2021 testeten die "Königlichen" im Wörthersee-Stadion gegen AC Mailand. Das Spiel endete mit einem torlosen Unentschieden. Letztes Jahr war Real Madrid in Innsbruck zu Gast. Dort feierten sie einen 4:0-Kantersieg gegen WSG Tirol. Superstar Kylian Mbappe traf doppelt.