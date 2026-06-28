Transfer-Knall um Lewandowski (37)

Superstar Robert Lewandowski dürfte seinen neuen Verein gefunden haben.

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Der nächste Transfer-Hammer dürfte nun fix sein. Super-Stürmer Robert Lewandowski hat nach seinem Aus beim FC Barcelona den neuen Arbeitgeber gefunden.

Wie Sky und Transfer-Guru Fabrizio Romano berichten, soll der 37-jährige Pole Europa verlassen und ab sofort in der amerikanischen Profiliga MLS auf Torejagd gehen.

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Demnach soll der ehemalige Klub von Bastian Schweinsteiger, Chicago Fire, das Rennen um die Dienste des Super-Knipsers gemacht haben. Der Deal soll nächste Woche offiziell verkündet werden.