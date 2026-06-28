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Neuer Verein fix

Transfer-Knall um Lewandowski (37)

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© Europa Press via Getty Images
Superstar Robert Lewandowski dürfte seinen neuen Verein gefunden haben.
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Der nächste Transfer-Hammer dürfte nun fix sein. Super-Stürmer Robert Lewandowski hat nach seinem Aus beim FC Barcelona den neuen Arbeitgeber gefunden.

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Wie Sky und Transfer-Guru Fabrizio Romano berichten, soll der 37-jährige Pole Europa verlassen und ab sofort in der amerikanischen Profiliga MLS auf Torejagd gehen.

Demnach soll der ehemalige Klub von Bastian Schweinsteiger, Chicago Fire, das Rennen um die Dienste des Super-Knipsers gemacht haben.  Der Deal soll nächste Woche offiziell verkündet werden.

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