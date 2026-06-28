Barcelona will Harry Kane verpflichten

Hammer-Meldung aus England: FC Barcelona hat während der WM Bayern-Superstar Harry Kane kontaktiert und möchte den Stürmer noch in diesem Sommer verpflichten.

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Bahnt sich in diesem Sommer das ganz große Transfer-Beben an? Wie die englische Zeitung Daily Mail berichtet, sollen Verantwortliche des FC Barcelona niemand Geringeren als Bayern-Torgarantie und England-Kapitän Harry Kane kontaktiert haben.

Der spanische Meister mit Erfolgscoach Hansi Flick möchte den englischen Stürmer noch in diesem Sommer verpflichten, nachdem Robert Lewandowski den Verein verlassen wird.

Auch der Pole kam vor vier Jahren vom deutschen Rekordmeister nach Spanien. Nun soll sein damaliger Bayern-Nachfolger auch in Barcelona in seine Fußstapfen treten.

Barcelona bastelt

Dem Bericht zufolge bastelt der Verein gerade an einem konkreten Angebot und versucht Geld zu lukrieren, um sich den Knipser auch leisten zu können. Dennoch hat man schon, während der 32-jährige Brite noch bei der Weltmeisterschaft ist, mit dessen Management Kontakt aufgenommen, um die Verhandlungen zu starten.

© Getty Images

Doch das Kane-Lager soll dem Bericht zufolge direkt abgewunken haben. Der Stürmerstar möchte sich derzeit voll und ganz auf den Erfolg mit der Nationalmannschaft bei der WM-Endrunde konzentrieren. Dennoch sollen die Katalanen einen neuen Versuch planen, sobald die Weltmeisterschaft für die "Three Lions" zu Ende ist.

Noch 1 Jahr Vertrag

Kane hat in München noch ein Jahr Vertrag und fühlt sich im Süden Deutschlands mit seiner Familie extrem wohl. Nach 51 Volltreffern in 61 Partien in der abgelaufenen Saison soll ein Verbleib und eine Vertragsverlängerung in München derzeit Priorität haben.

© gepa

Dementsprechend will Barcelona ein derartig lukratives Angebot unterbreiten, das den auserkorenen Wunschspieler auch von einem Wechsel überzeugt. Sollten die finanziellen Überredungskünste aus Spanien gelingen, würden die konkreten Verhandlungen zwischen den Vereinen starten. Alles deutet darauf hin, dass die Causa Kane zum absoluten Transfer-Thriller des Sommers werden könnte.