Nein zu Liverpool
Wechsel-Wirbel: Yan Diomande hat sich entschieden
Während die Superstars noch bei der WM auflaufen und sich auf die K.o.-Phase vorbereiten, basteln ihre Spielerberater und die Vereine schon an den neuen Deals. Denn am 1. Juli eröffnet in Europa offiziell das Sommer-Transferfenster.
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Besonders im Fokus steht dort heuer Yan Diomande. Der 19-jährige Ivorer von RB Leipzig zählt zu den begehrtesten Spielern. Der FC Liverpool hat den Bullen bereits ein Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro unterbreitet.
Doch Leipzigs Bosse blockten ab. Diomande hat erst vor Kurzem eine saftige Gehaltserhöhung erhalten und soll in diesem Sommer noch auf jeden Fall gehalten werden und den Tabellendritten der deutschen Bundesliga auch zu Erfolgen in der Champions League führen.
Nein zu Liverpool
Doch während alles nach einem Wechsel zu Liverpool aussah, kam es während der Endrunde, wo die Elfenbeinküste am Dienstag auf Norwegen trifft, zum überraschenden Umdenken.
Wie Transfer-Insider David Ornstein berichtet, will Diomande prinzipiell in Deutschland bleiben. Sollte es doch schon in diesem Sommer zu einem Transfer kommen, wäre sein nächstes Ziel allerdings nicht Liverpool.
Stattdessen soll Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain das Rennen um die Dienste des Ausnahmetalents gemacht haben. Der Scheich-Klub aus Frankreichs Hauptstadt dürfte Diomande überzeugt haben. Die Entscheidung ist also gefallen: Der 19-Jährige geht nächstes Jahr entweder für Leipzig oder Paris auf Tor- und Titeljagd.
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