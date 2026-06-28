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Nein zu Liverpool

Wechsel-Wirbel: Yan Diomande hat sich entschieden

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Fußballspieler von RB Leipzig im weißen Trikot schaut während eines Spiels über die Schulter.
© NurPhoto via Getty Images
Yan Diomande gehört zu den heißesten Transfer-Aktien des Sommers. Nun hat sich der 19-jährige Leipzig-Star entschieden.
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Während die Superstars noch bei der WM auflaufen und sich auf die K.o.-Phase vorbereiten, basteln ihre Spielerberater und die Vereine schon an den neuen Deals. Denn am 1. Juli eröffnet in Europa offiziell das Sommer-Transferfenster.

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Besonders im Fokus steht dort heuer Yan Diomande. Der 19-jährige Ivorer von RB Leipzig zählt zu den begehrtesten Spielern. Der FC Liverpool hat den Bullen bereits ein Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro unterbreitet.

epa13052516 Yan Diomande of Ivory Coast in action during the FIFA World Cup 2026 group stage match Germany against Ivory Coast, in Toronto, Canada, 20 June 2026. EPA/EDUARDO LIMA
© EPA

Doch Leipzigs Bosse blockten ab. Diomande hat erst vor Kurzem eine saftige Gehaltserhöhung erhalten und soll in diesem Sommer noch auf jeden Fall gehalten werden und den Tabellendritten der deutschen Bundesliga auch zu Erfolgen in der Champions League führen.

Nein zu Liverpool

Doch während alles nach einem Wechsel zu Liverpool aussah, kam es während der Endrunde, wo die Elfenbeinküste am Dienstag auf Norwegen trifft, zum überraschenden Umdenken.

Wie Transfer-Insider David Ornstein berichtet, will Diomande prinzipiell in Deutschland bleiben. Sollte es doch schon in diesem Sommer zu einem Transfer kommen, wäre sein nächstes Ziel allerdings nicht Liverpool.

PARIS, FRANCE - MAY 31: Nasser al-Khelaifi President of Paris Saint-Germain F.C. and Luis Enrique Coach of Paris Saint-Germain F.C. during the Paris Saint-Germain trophy celebrations and parade on May 31, 2026 in Champs de Mars, France. (Photo by Glenn Gervot - PSG / PSG via Getty Images)
© PSG via Getty Images

Stattdessen soll Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain das Rennen um die Dienste des Ausnahmetalents gemacht haben. Der Scheich-Klub aus Frankreichs Hauptstadt dürfte Diomande überzeugt haben. Die Entscheidung ist also gefallen: Der 19-Jährige geht nächstes Jahr entweder für Leipzig oder Paris auf Tor- und Titeljagd.

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