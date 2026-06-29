Bayern oder Barcelona: Kane hat sich entschieden

Am Montag sorgte die Meldung für Wirbel, dass Barcelona Harry Kane um jeden Preis verpflichten will, der Stürmer-Star hat seine Zukunftsentscheidung bereits getroffen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Während sich Harry Kane mit dem englischen Nationalteam in Kansas City auf das Sechzehntelfinale gegen Kongo am Mittwoch (ab 18 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) vorbereitet, brodelt die Gerüchteküche hoch. Laut Daily Mail soll Barcelona den Kontakt aufgenommen haben, weil sie den Super-Stürmer um jeden Preis verpflichten wollen.

Der 32-jährige England-Kapitän hat allerdings noch ein Jahr Vertrag beim FC Bayern München. Der deutsche Meister will den Torgarant unbedingt halten und nicht ziehen lassen. Es droht ein ewiger Transferstreit im Sommer, der von den Katalanen mit allen Mitteln ausgefochten wird.

Denn die erste Reaktion von Kane auf die Kontaktaufnahme war, dass er sich derzeit voll auf die "Mission Weltmeister" mit den "Three Lions" konzentrieren will. Erst danach macht er sich Gedanken, wie seine Zukunft auf Vereinsebene aussehen soll.

Entscheidung ist gefallen

Nun berichtet die BILD allerdings, dass die Entscheidung bereits gefallen ist. Nach der Endrunde geht es für "King Kane" erst auf Urlaub, dann kehrt er nach München zurück. Dort sollen dann konkrete Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung stattfinden.

Ein eindeutiger Korb für den großen FC Barcelona, der sich davon wohl dennoch nicht verunsichern lassen wird. Hinzu kommt, dass Kane damit einen prominenten Plan B hat, sollte es in München keine Einigung geben.