ManU nur als 14. in die Ligapause

Manchester United hat Aston Villa am Sonntag in der Fußball-Premier-League ein 0:0 abgetrotzt

Das Spiel war geprägt von Spekulationen über die Zukunft des in der Kritik stehenden Trainers Erik ten Hag. Die Red Devils gehen nur auf Platz 14 liegend in die Länderspielpause. In sieben Spielen gelangen nur zwei Siege.

In Birmingham gegen den Ligafünften Aston Villa war die gesamte United-Führungsriege um Miteigentümer Jim Ratcliffe und CEO Omar Berrada im Stadion. Sie sahen, wie Bruno Fernandes mit der besten Chance des Spiels in der 68. Minute einen Freistoß an die Latte knallte. Antony schoss den Abpraller am verwaisten Tor vorbei.

Chelsea indes verlor etwas an Boden gegenüber dem Toptrio Liverpool, Manchester City und Arsenal. Nach dem Heim-1:1 gegen ein im Finish numerisch unterlegenes Nottingham Forest liegen die Blues vier Punkte hinter Leader Liverpool.