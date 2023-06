Diese ÖFB-Elf soll den Coup im Quali-Hit gegen Belgien schaffen

Die Aufstellungen für den EM-Quali-Kracher zwischen Österreich und Belgien sind da.

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick setzt im EM-Qualifikationsspiel am Samstag (ab 20.45 Uhr im Sport24-Liveticker) in Brüssel gegen Belgien auf eine offensive Aufstellung. Der Deutsche bietet in der 4-4-2-Anfangsformation die Stürmer Marko Arnautovic und Michael Gregoritsch auf, dahinter sollen auch Christoph Baumgartner und Patrick Wimmer für Akzente sorgen. Das Mittelfeldzentrum bilden Nicolas Seiwald und Xaver Schlager.

In der Viererkette agieren Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba in seinem 100. Länderspiel und Maximilian Wöber. Das sind die Aufstellungen für den Quali-Kracher:

Belgien: Courtois - Castagne, Dendoncker, Faes, Theate - Doku, Tielemans, Mangala - Lukebakio, Lukaku, Carrasco (4-3-3)

Österreich: A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Wöber - Baumgartner, Seiwald, , X. Schlager, Wimmer - Gregoritsch, Arnautovic (4-4-2)

14/14 © GEPA 18.04.2008: Mit 15 Profi-Debüt bei Austria Amas © Getty Images 31.07.2008: Wechsel zum FC Bayern © GEPA 14.10.2009: Nationalteam-Debüt © Getty Images 10.02.2010: Bayern-Debüt im DFB-Pokal © Getty Images 01.01.2011: Alaba wird nach Hoffenheim verliehen © Getty Images 25.04.2012: Top-Leistung im CL-Halbfinale © GEPA 16.10.2012: Erstes Tor im Nationalteam © Getty Images 25.05.2013: Triple mit CL-Erfolg perfekt © GEPA 12.10.2015: Ticket für EM 2016 gesichtert © GEPA 22.06.2016: EM-Aus in der Gruppenphase © Getty Images 28.05.2020: 2. Triple mit Bayern © Getty Images 28.05.2021: Alaba wechselt zu Real Madrid 26.06.2021: Aus im EM-Achtelfinale © Getty Images 28.05.2022: Alaba holt seinen 3. CL-Titel

Laimer und Danso fallen verletzt aus

Rangnick ist optimistisch. „Unser Ziel ist es, dass wir möglichst das Spiel gewinnen. Dazu brauchen wir eine verdammt gute Leistung, das ist uns klar. Wir müssen unser Spiel auf den Platz bringen mit der totalen Überzeugung, dass wir dort etwas holen können“, betont Rangnick. Die Teilnahme an der EURO 2024 ist das klar definierte Ziel. „Wir haben Spieler, die eine gewisse Erfahrung haben, aber auch keine Zeit zu verschenken haben. Wenn diese Generation unserer Leistungsträger noch einmal mit der Nationalmannschaft etwas reißen will, wird es höchste Zeit“, mahnte der Nationaltrainer. Der dritte Quali-Sieg würde unser Team der Endrunde einen großen Schritt näher bringen.

Rangnick muss auf Konrad Laimer (Sprunggelenkverletzung) und Kevin Danso (Adduktorenprobleme) verzichten. Im Tor wird Alexander Schlager stehen. Mit ihm will unser Nationalteam den Weltranglisten-Vierten heute so richtig ärgern.