"Kein Plan B" – Infantino lehnt Spielverlegung des Iran nach Mexiko ab

Der Iran wollte seine Vorrunden-Spiele bei der kommenden Weltmeisterschaft wegen des Konflikts im Nahen Osten von den USA nach Mexiko verlegen. Doch die FIFA schiebt diesen Plänen nun einen Riegel vor.

Die Spiele der iranischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2026 werden nicht wie erhofft nach Mexiko verschoben. Trotz des Krieges im Nahen Osten und der militärischen Spannungen mit den USA hat der Weltverband FIFA den Antrag des Iran abgelehnt. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum bestätigte auf einer Pressekonferenz, dass die FIFA aus logistischen Gründen an den ursprünglichen Austragungsorten festhält.

Enormer Aufwand verhindert Umzug

Der Iran hatte darum gebeten, die drei Vorrunden-Partien nicht auf US-Boden austragen zu müssen, da die USA die islamische Republik militärisch angegriffen haben. Die FIFA argumentierte jedoch, dass eine kurzfristige Verlegung einen enormen logistischen Aufwand bedeuten würde, der nicht zu stemmen sei. Schon im Vorfeld hatte sich der Verband unter Gianni Infantino skeptisch gegenüber den iranischen Wünschen geäußert.

Infantino lässt keine Zweifel offen

FIFA-Präsident Gianni Infantino betonte unmissverständlich, dass es für die Teilnahme des Iran keine Alternativszenarien gibt. Es existiere kein Plan B, C oder D – es gebe nur Plan A. Die Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA wird am 11. Juni im legendären Azteken-Stadion in Mexiko-Stadt mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika eingeläutet.

Politisches Pulverfass auf dem Rasen

Die Entscheidung sorgt für Zündstoff, da der Iran die USA als direkten Aggressor sieht. Dennoch pocht die FIFA auf die sportliche Integrität und den feststehenden Spielplan. Ob der Iran unter diesen Bedingungen wie geplant antreten wird, bleibt abzuwarten, doch Infantino macht klar, dass er das Team bei der Endrunde im Sommer unbedingt dabei haben will.