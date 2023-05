Wer Schmid keine Träne nachweint

oe24-Insider Frenkie Schinkels spricht vor dem 340. Wiener Derby Klartext.

Viele Fans am Verteilerkreis und sogar der eine oder andere im Verein trauern noch immer um Manfred Schmid. Einer weint dem beliebten Ex-Trainer sicher keine Träne nach: Stürmer Haris Tabakovic. Er hat unter Schmid nur sein Sitzfleisch auf trainiert. Die Verpflichtung von Michael Wimmer war so was wie ein Lottosechser für den Schweizerbomber. Das Vertrauen, das er von Wimmer bekommt zahlt Haris Woche für Woche mit tollen Leistungen zurück. Kein Zufall, dass er in dieser Saison die meisten Tore gegen Rapid geschossen hat.

Leicht möglich, dass Hedl auch morgen beim einen oder anderen Tabakovic-Schuss hinter die Torlinie greifen muss. Trotzdem fürchte ich, wird es diesmal für die Austria nicht reichen. Denn Rapid hat Burgstaller. Der bedankt sich bei Barisic dafür, dass er ihn – damals noch als Sportdirektor – zurück nach Hütteldorf geholt hat.

Guido Burgstaller geht als Kapitän voran und trifft und trifft. Ich sehe vor mir, wie sich Burgi von den Rapid-Fans für das entscheidende Tor zum 2:1 feiern lässt. Nach 10 nicht gewonnenen Derbys ist wieder ein Rapid-Sieg fällig!