Wirbel um Ronaldo: Superstar posiert mit Säbel

So hat man Cristiano Ronaldo noch nie gesehen: Auf aktuellen Bildern ist zu sehen, wie der Fußballstar in langes, weißes Baumwollgewand gekleidet einen Säbel schwingt. Das steckt dahinter.

Fußball-Trikot oder leicht bekleidet als Unterwäsche-Model – so kennen und lieben seine Fans Cristiano Ronaldo. Nun wurde CR7 in einem ungewöhnlichen Outfit gesichtet, dass seinen durchtrainierten Körper so gar nicht zur Geltung bringt. Im Stadion seines aktuellen Klubs Al-Nassr FC zeigt sich der 38-Jährige in einen Thawb gehüllt, ein elegantes, traditionelles Männergewand, dass im arabischen Raum weit verbreitet ist. Und Ronaldo ist bewaffnet: In der Hand hält er einen langen Säbel, die lange Klinge ist an seine Schulter gelehnt.

Hinter dem ungewöhnlichen Auftritt steckt ein harmloser Grund: In Ronaldos neuer Wahlheimat Saudi-Arabien wurde die Staatsgründung gefeiert. Seit vergangenem Jahr ist der 22. Februar deshalb ein Feiertag.

On a day of showing our culture ????????

Everyone’s celebrating ???? pic.twitter.com/mWeXI0Up7K — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 22, 2023

Ronaldo: "War ein besonderes Erlebnis"

Nicht nur sein Klub Al-Nassr, sondern auch Ronaldo selbst teilte auf Twitter ein Video der Zeremonie und zeigte sich angetan: "Alles Gute zum Gründungstag an Saudi-Arabien! War ein besonderes Erlebnis, an den Feierlichkeiten mit Al-Nassr teilzunehmen!, schrieb der Superstar.