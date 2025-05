WM-Held überraschend mit 68 Jahren gestorben

Der kamerunische Fußball trauert um Emmanuel Kundé, der im Alter von 68 Jahren überraschend verstorben ist.

Der frühere Nationalspieler war Teil der legendären Mannschaft, die bei der WM 1990 sensationell das Viertelfinale erreichte. Kundé wurde am Freitagmorgen leblos in seinem Haus nahe Jaunde gefunden – noch am Vorabend hatte er laut einem Nachbarn gesund gewirkt und das Barcelona-Derby geschaut.

Kundé absolvierte 102 Länderspiele und nahm an den Weltmeisterschaften 1982 und 1990 teil. Unvergessen bleibt sein Elfmetertor im WM-Viertelfinale gegen England. Zwar verlor Kamerun damals 2:3 nach Verlängerung, doch das Team schrieb Geschichte.

Zu seinen größten Erfolgen zählen die Afrika-Cup-Siege 1984 und 1988, wobei er im Finale 1988 das Siegtor gegen Nigeria erzielte. Vereinsmäßig spielte er überwiegend in Kamerun, mit kurzen Stationen in Frankreich.

Fußball-Legende Samuel Eto’o und der kamerunische Fußballverband ehrten ihn als Legende und großen Verlust für das Land.