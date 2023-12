Zieht der nächste Ex-Teamchef in die Wüste?

Ex-Teamchef Franco Foda (57) soll mit einem Saudi-Klub verhandeln - in den nächsten Tagen könnte der seit einem Jahr vereinslose Deutsche den Wüsten-Deal fix machen.

Die Gerüchteküche brodelt, diesmal steht der ehemalige ÖFB-Teamchef Franco Foda im Mittelpunkt. Nach einem dreimonatigen Intermezzo beim FC Zürich (5 Siege in 18 Pflichtspielen) im Jahr 2022 scheint der 57-jährige Deutsche nun vor einer neuen Herausforderung zu stehen – und diese könnte ihn in die Weiten der Wüste führen.

Franco Foda wie Marcel Koller?

Laut Insider-Infos steht Foda nämlich kurz vor einem Engagement mit einem Klub in Saudi-Arabien. Würde er diesen Schritt wagen, wäre er der nächste Ex-ÖFB-Teamchef, den es in wärmere Regionen zieht: Der Schweizer Marcel Koller unterschrieb 2022 einen Zweijahresvertrag bei Ägypten-Rekordmeister El Ahly Kairo (Egypt Premier League).

Der 63-Jährige hatte das Nationalteam, wie sein Nachfolger Foda zu einer EM-Endrunde geführt, war aber bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Foda erreichte als erfolgreichste Teamtrainer bei der EURO 2021 das Achtelfinale. Gegen Italien war dann aber in der Verlängerung Endstation. Nun soll er in der teuersten Liga der Welt rund um Al-Nassr Superstar Cristiano Ronaldo ein neues Kapitel aufschlagen. Welcher Klub nach Foda angelt, ist noch nicht bekannt. Gut möglich, dass er demnächst große Namen wie Benzema, Neymar oder Sadio Mané auf seinem Taktikzettel stehen hat.