Hammer: Rangnick kurz vor Unterschrift bei Bayern

Wie bereits berichtet, hat ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick bei den Verantwortlichen des FC Bayern eine grundsätzliche Bereitschaft hinterlegt, im Sommer nach München zu kommen. Heute sollen weitere Gespräche anstehen. So sind unter anderem noch Details der Ablöse zu klären. Die Gespräche dürften inzwischen weit fortgeschritten sein, wie der italienische Sportjournalist und Transfer-Experte Fabrizio Romano via Instagram berichtet.

"Ralf Rangnick kurz vor der Unterschrift als Bayern-Trainer für die nächste Saison", schreibt Romano. Die fortgeschrittenen, konkreten Gespräche würden nun näher rücken. Seitens des ÖFB soll es keine Probleme für ein Grünes Licht zum Transfer geben, so Romano. So sei Rangnick jetzt nur noch einen Schritt vom Bayern-Job entfernt. Die letzten Details würden besprochen und dann sei es soweit zu unterschreiben. Der Transfer-Guru erwartet eine mögliche Transfer-Verkündung in den nächsten Tagen.

Rangnick hat noch bis 2026 einen Vertrag beim ÖFB, und in den kommenden Wochen sollte der Fokus ganz auf der Vorbereitung auf die Fußball-EM in Deutschland und dieser selbst liegen.

???? FC Bayern are discussing final details with Ralf Rangnick in order to complete the agreement really soon. The appointment is really close.



Main part of the points about project, influence of the manager for signings/outgoings and more have been discussed; it's been positive. pic.twitter.com/SoSDMl8CQi