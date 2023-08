Israel-Riese zum FC Bayern

Die Suche der Münchner nach einem neuen Tormann scheint in der finalen Phase zu sein.

Beim auserwählten Keeper handelt es sich um den Israeli Daniel Peretz (23). Aktuell steht der Goalie noch bei Maccabi Tel Aviv im Kasten und bestreitet mit dem Klub die Play-offs für die Conference League. Am Ende der Woche erfolgt der obligatorische Medizincheck in München. Danach wird der Deal fixiert. Kostenpunkt: Fünf Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

Peretz erhält einen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2028. Der 1,90 Meter große Hühne wird vorerst als Back-up für Sven Ulreich agieren. Manuel Neuer könnte nach Informationen von fcbinside.de nach der internationalen Pause (Mitte September) sein Comeback feiern. Am 15.9. steigt in München das Duell zwischen dem FC Bayern und Leverkusen.