Mexiko-Sängerin packt über Beziehung mit Neymar aus

Die mexikanische Sängerin und Schauspielerin Danna Paola (29) hat im TV über ihre Beziehung zu Neymar ausgepackt, als der noch in Frankreich bei PSG kickte. Als Moderator David Broncano (39) in der TV-Sendung „La Revuelta“ über Beziehungen zu Fußballern scherzte, fiel auch der Name Neymar von der hübschen Sängerin.

Erst "nur Freunde"

Paola sagte: „Neymar? Ja ... Wir haben uns getroffen ... Mein Gott, das hatte ich noch nie gesagt.“ Dann behauptet sie, dass sie eine Beziehung mit dem Brasilianer hatte, „als er bei PSG war.“ Zwischen 2017 und 2023 spielte Neymar in der französischen Hauptstadt beim Spitzenklub.2019 hatte sie noch einen Geburtstagsgruß an den Fußballer geschickt, das gemeinsame Foto aber heruntergespielt: „Wir sind super gute Freunde. Es gibt keine Liebe, ich habe viele Freunde und ich bin sehr glücklicher Single.“