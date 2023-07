Auf Hitze- Schlacht folgt in der Formel 1 das Regen-Chaos

Bei Red Bull rüstet man für den nächsten Verstappen-Heim-GP in Spa – und für den nächsten Rekord.

Trotz Verstappen-Überlegenheit, trotz der so gut wie sicher geschafften Titelverteidigung: Die F1-Begeisterung ist ungebrochen. Im Hungaroring-Glutofen feierten über 300.000 Fans eine Riesenparty, in Österreich waren via ServusTV 509.000 Zuseher live dabei.

Und damit uns nicht langweilig wird, geht’s schon am Wochenende in Spa-Francorchamps weiter. Und zwar mit dem vollen Action-Paket. Am Belgien-GP-Wochenende steht der dritte Sprint in diesem Jahr am Programm (nach Baku und Spielberg). Heißt: Qualifying schon am Freitag, ehe der Samstag ganz im Sprint-Zeichen steht (Shootout, 100-m-Rennen). Der GP-Klassiker steigt am Sonntag (15 Uhr/alles im Sport24-Liveticker). Dazu kommt die Wetterprognose: Für alle drei Tage wurde Regen angekündigt.

»Regen in Spa? Dann ist Max noch überlegener«

Red-Bull-Mastermind Helmut Marko reibt sich die Hände: „Regen verstärkt die Verstappen-Überlegenheit zusätzlich. Auf dem schwierigen Kurs sind fahrerische Fähigkeiten dann noch mehr gefragt.“

Dazu kommt: Spa ist für den gebürtigen Belgier Verstappen ein zusätzliches Heim-Rennen. „Wobei laut Marko „die Fans aus Holland wieder alles überfluten werden“.

Egal ob Holländer oder Belgier: Verstappen-Fans sollten auch im letzten Rennen vor der Sommerpause auf ihre Rechnung kommen. Zu dominant ist der Fast-Weltmeister (110 Punkte Vorsprung auf Teamkollege Perez) im überlegenen Red Bull. Nachdem die Bullen mit ihrem 12. Sieg in Serie McLaren (11 Siege 1988) endgültig verblasen haben, ist das nächste von Marko ausgegebene Ziel zum Greifen nah: „Den WM-Titel fixieren.“ Schon im September könnte Verstappen als Weltmeister feststehen.