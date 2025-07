Bulega stürzt - bleibt aber Erster! Ducati-Doppel beim Donington-Training

Nicolò Bulega (Aruba.it Racing Ducati) hat sich am Freitag der British WorldSBK-Runde in Donington Park trotz eines Sturzes im FP2 an die Spitze gesetzt. Der WM-Leader fuhr eine Bestzeit von 1:26.342 Minuten, während Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) enttäuschende fünf wurde.

Nicolò Bulega demonstrierte erneut seine Saisonstärke, als er im FP2 mit 1:26.342 Minuten die schnellste Runde drehte - nur um kurz darauf in den Foggy Esses zu stürzen. "Ich habe das Limit gesucht und gefunden", kommentierte der Ducati-Pilot die Session, in der er sich dennoch den Gesamtbestzeit sicherte. Überraschung durch Petrucci Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) überraschte mit Platz zwei (1:26.523 Minuten), während Alex Lowes (bimota by Kawasaki) als Dritter das Podium der Tageswertung komplettierte. Razgatlioglu mit Problemen Titelverteidiger Toprak Razgatlioglu (BMW) blieb als Fünfter (1:26.592 Minuten) hinter den Erwartungen zurück. Der Türke konnte seine FP1-Zeit im wärmeren FP2 nicht verbessern. Honda-Albtraum Alle fünf Honda-Piloten scheiterten an den Top 17: Bester war Iker Lecuona (Honda HRC) auf Rang 18. Tito Rabat (PETRONAS MIE Honda) landete bei seinem Team-Debüt auf Platz 23. Kawasaki-Erfolg Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) zeigte mit Platz sechs (1:26.624 Minuten) eine starke Leistung, während Yamaha mit Andrea Locatelli (P9) und Dominique Aegerter (P10) zwei Fahrer in den Top 10 platzierte. Das Program fürs Wochenende Samstag: 10:20 – WorldSBK - FP3

12:15 – WorldSBK - Superpole

16:00 – WorldSBK - Race 1

Sonntag: 10:10 – WorldSBK - WUP

12:00 – WorldSBK - Superpole Race



15:00 – WorldSBK - Race 2

Zeitangaben in mitteleuropäischer Sommerzeit.