Erster Matchball! Razgatlioglu kann 3. Superbike-Titel in Estoril holen

Toprak Razgatlioglu steht vor der historischen Chance, in Estoril seinen dritten WorldSBK-Titel zu holen. Der BMW-Pilot hat 36 Punkte Vorsprung auf Nicolo Bulega und könnte den Titel bereits am Sonntag sichern.

Toprak Razgatlioglu könnte am Sonntag in Estoril seinen dritten WorldSBK-Titel perfekt machen. Der ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team-Pilot hat vor dem Rennwochenende 36 Punkte Vorsprung auf Nicolo Bulega und benötigt einen Vorsprung von 62 Punkten nach dem Sonntag, um Champion zu werden.

Estoril als historischer Schauplatz

Der Circuito Estoril war im letzten Jahr Schauplatz des "knappsten Finales aller Zeiten", als Bulega Razgatlioglu im Tissot Superpole Race um nur 0,003 Sekunden schlug. Nach den drei epischen Kämpfen in Aragon deutet nichts darauf hin, dass die Duelle in Portugal weniger intensiv werden. Bulega muss Razgatlioglu schlagen und hoffen, dass sich andere Fahrer zwischen die Kontrahenten schieben, um seine Titelchance zu wahren.

Petrucci kontrolliert Bronzekampf

Danilo Petrucci führt das Rennen um Platz drei mit 30 Punkten Vorsprung vor Andrea Locatelli und 31 Punkten vor Alvaro Bautista. Der Barni Spark Racing Team-Pilot könnte den Bronze-Rang bereits im ersten Rennen sichern, wenn er vor Sam Lowes ins Ziel kommt oder beide Fahrer punktelos bleiben. Petrucci will sich mit dem dritten WM-Platz sowie dem Titel des besten unabhängigen Fahrers von Barni Ducati verabschieden.

Lowes-Brüder im Bruderkampf

Sam Lowes liegt auf dem einsamen sechsten Platz, 69 Punkte hinter Bautista, aber 15 Punkte vor seinem Zwillingsbruder Alex Lowes. Beide kommen in guter Form nach Estoril, wobei Sam sich trotz starkem Tempo bisher nicht in Ergebnisse umsetzen konnte. Jonathan Rea konnte sich indes konstant unter den Top Fünf platzieren und hofft auf ein starkes Abschneiden in Estoril, wo er 2024 bereits sein bestes Rennen auf der Yamaha R1 absolvierte.

Vierge vs Iannone vs Bassani

Drei Fahrer von drei verschiedenen Herstellern liefern sich einen Kampf um die Top Ten: Xavi Vierge hofft, mit Honda an den Podiumserfolg von Iker Lecuona aus dem Vorjahr anknüpfen zu können. Andrea Iannone fand in Aragon zurück zu seiner Form, während Axel Bassani in den letzten Rennen konstant unter den Top Ten war - darunter ein Start von Platz 23 in Aragon.

Suberbike WM-Stand:

Platz Name (Nation) Motorrad-Marke Punkte 1 Toprak Razgatlioglu (TUR) BMW 523 2 Nicolo Bulega (ITA) Ducati 487 3 Danilo Petrucci (ITA) Ducati 284 4 Andrea Locatelli (ITA) Yamaha 254 5 Alvaro Bautista (ESP) Ducati 253 6 Sam Lowes (GBR) Kawasaki 184

Stand nach 10 von 12 Rennen.

So läuft das Estoril-Wochenende:

Freitag, 10. Oktober 2025:

11:35-12:20 WorldSBK - 1. Freies Training

16:00-16:45 WorldSBK - 2. Freies Training

Samstag, 10. Oktober 2025:

10:00-10:20 WorldSBK - 3. Freies Training

12:00-12:15 WorldSBK - Superpole

15:00 WorldSBK - Rennen 1



Sonntag, 10. Oktober 2025:

10:00-10:10 WorldSBK - Warm-up

12:00 WorldSBK - Superpole Race



15:00 WorldSBK - Rennen 2



Alle Rennen live auf ServusTV.