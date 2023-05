Europa-Auftakt der Formel 1 in Imola zittert vor Regen-Absage

An diesem Wochenende sollte in Imola der Europa-Auftakt der Formel 1 steigen. Doch nach einer Wetterwarnung der höchsten Warnstufe ist das Rennen am Sonntag in Gefahr.

Fällt das erste Rennen auf europäischen Boden ins Wasser? Nach einer Wetterwarnung am Dienstag musste das Fahrerlager in Imola völlig evakuiert werden. Der an die Kult-Strecke angrenzende Fluss tritt bereits über die Ufer und hat sogar schon Teile des Paddock unter Wasser gesetzt. Und für die nächsten Tagen sagen die Meteorologen auch keine Besserung voraus. Der Regen soll noch mindestens 48 Stunden weitergehen. Dazu kommen starke Windböen, welche ein hohes Sicherheitsrisiko darstellen.

Die F1-Bosse warten angespannt, wie es weitergeht. Alle Mitarbeiter mussten nach einer Evakuierung während den Aufbauarbeiten ins Hotel zurück. Dort harren sie jetzt der Dinge. Selbst die bereits eingetroffenen Fahrer sind sich laut Medienberichten alles andere als sicher, ob am Sonntag (ab 15 Uhr im Sport24-Liveticker), wie geplant, ausgetragen werden kann.

Mick Schumacher: "Ich habe zwei Persönlichkeiten"

Red Bull droht mit Rauswurf: De Vries droht Formel-1-Aus

Fest steht, dass es ein Wettlauf gegen die Zeit wird. Denn sobald die Crews zurück an die Strecke dürfen, müssen sie die verlorene Zeit beim Aufbau in der Boxengasse irgendwie wieder gutmachen. Eine Herausforderung für die minutiös geplanten Abläufe der Rennställe.

Así está ahora la situación del río que pasa al lado del circuito. Se ha evacuado al personal como precaución.



This is the situatuon right now of the river next to Imola circuit. The personnel has been evacuated as precaution. #f1 #EmiliaRomagnaGP pic.twitter.com/dflBCQK0ry — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) May 16, 2023

Doch die Verantwortlichen sind weiterhin optimistisch, dass der GP der Emilia Romagna über die Bühne gehen wird. Doch die Politik könnte dem Ganzen noch dazwischen funken. Denn durch die hohe Warnstufe haben die regionalen Regierungen die Möglichkeit dem PS-Spektakel aus Sicherheitsgründen einen Riegel vor zu schieben.

#ImolaGP ????????: All teams present on the Imola Circuit have just been asked to evacuate the premises within 30 minutes. ⚠️



Risk of flooding is currently high. pic.twitter.com/ZrUnjo0pci — deni (@fiagirly) May 16, 2023

Doch das Regen-Chaos in Italien ist nur der Anfang des Stress-Tests für die Formel-1-Teams ist erst der Anfang. In den nächsten drei Wochen stehen mit den Rennen in Monte Carlo und Barcelona ebensoviele Rennen im Kalender.