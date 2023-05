Mick Schumacher: "Ich habe zwei Persönlichkeiten"

Der Sohn von Michael Schumacher gewährt in einem Interview private Einblicke.

Eigentlich gilt Mick Schumacher als verschlossener Mensch, nun gewährt der 23-Jährige aber ungewohnt private Einblicke. Im Interview mit seinem persönlichen Sponsor „DVAG“ spricht der Sohn von Michael Schumacher ganz offen. „Als Kind konnte ich überall hingehen und mit jedem quatschen, aber je älter und bekannter ich geworden bin, desto weniger mochte ich das. Ich bin menschenscheu und recht schüchtern“, so der 23-Jährige.

„Ich habe zwei Persönlichkeiten: Zum einen bin ich der Rennfahrer, zum anderen der private Mick“, erzählt Schumacher weiter. „Der bin ich eigentlich immer, aber sobald ich an die Rennstrecke komme, bin ich der Fahrer. Das bleibt so, bis ich Sonntagabend wieder abreise.“

© Getty ×

Zwei Saisonen lang fuhr Mick Schumacher für das Haas F1 Team in der Formel 1, konnte dabei aber nicht vollends überzeugen. Seit diesem Jahr ist der Sohn von Renn-Legende Michael Schumacher Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes und Ersatzfahrer bei McLaren. Schumacher will aber schnell wieder Stammfahrer werden. „Mein Ziel ist wieder ein Cockpit in der Formel 1 zu kriegen.“