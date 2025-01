KAC fertigte VSV 8:0 ab - Niederlagen für Fehervar, Bozen

Salzburg schlug Fehervar 4:1, Tolvanen sorgte für Goalie-Treffer - Graz besiegte Südtirol 2:1 - Innsbruck gab Rote Laterne mit einem 9:2 an Asiago ab

Der KAC hat auch im 358. Kärntner Derby seine blendende Form unter Beweis gestellt. Österreichs Eishockey-Rekordmeister besiegte am Mittwoch in Klagenfurt Erzrivale VSV mit 8:0 und feierte seinen neunten Sieg in Serie in der ICE Hockey League. Der KAC hat als neuer Zweiter nur einen Zähler Rückstand auf Leader Fehervar, aber zwei Matches weniger absolviert. Für das bisherige Top-Duo Fehervar (1:4 in Salzburg) und HCB Südtirol (1:2 in Graz) setzte es Niederlagen.

Einen Blitzstart ins Derby schafften die Klagenfurter, die bereits nach 23 Sekunden durch Mathias From in Führung gingen. Simeon Schwinger (11.) und Thimo Nickl (16.) erhöhten für die dominierenden "Rotjacken" noch im ersten Drittel auf 3:0. From sorgte früh mit seinem 17. Saisontreffer für die Vorentscheidung, das Tor wurde erst nach langem Videostudium gegeben (24.). Nur wenige Sekunden später doppelte auch Schwinger nach (25.).

Danach nahmen die Villacher ihren Torhüter Jean-Philippe Lamoureux vom Eis und brachten unter dem Gejohle der Heimfans Ex-KAC-Goalie Rene Swette ins Spiel. Am Spielverlauf änderte das nichts, Clemens Unterweger machte das halbe Dutzend voll (30.). Im Schlussdrittel sorgten Daniel Obersteiner (54.) und Senna Peeters (60.) für die Treffer sieben und acht. "Wir waren vom ersten Bully weg sehr fokussiert. Die Jungs waren sehr motiviert, wir als Trainer mussten nicht viel sagen. Sie haben sich diesen Sieg verdient", sagte KAC-Coach Kirk Furey im ORF. Klagenfurt bleibt damit seit 15. November daheim ohne Punktverlust und klopft an der ICE-Spitze an.

Goalie-Treffer bei Salzburger Sieg

Red Bull Salzburg erarbeitete sich gegen Fehervar durch Mario Huber (8.), Tyler Lewington (11.) und Lucas Thaler (22.) eine 3:0-Führung. Ein Treffer von Chase Berger (26.) war für den Tabellenführer zu wenig. Zum Schluss gab es noch ein Highlight, RBS-Goalie Atte Tolvanen gelang ein Empty-Net-Treffer (59.). Salzburg hat damit auch das dritte Saisonduell mit den Ungarn für sich entschieden und schob sich auf Rang fünf vor.

Unmittelbar vor den "Bullen" liegen die Graz99ers, die sich daheim gegen Bozen durch einen Doppelschlag von Frank Hora (5.) und Casey Bailey (8.) im ersten Drittel auf die Siegerstraße brachten. Dustin Gazley (27.) gelang für die Südtiroler schlussendlich nur Ergebniskosmetik. Ein Comeback schafften derweil die Vienna Capitals in Linz, verpassten allerdings die Krönung. Die Wiener egalisierten einen 0:3-Rückstand bei den Black Wings. In der Verlängerung wurde Shawn St-Amant zum Matchwinner (62.) für die Linzer, die damit nach fünf Niederlagen wieder einmal gewannen.

Der HC Innsbruck gab unterdessen die Rote Laterne mit einem 9:2-Erfolg bei Asiago an die Italiener ab. Mit Yushiro Hirano, Corey Mackin, Mark Rassell und Patrick Grasso trafen gleich für Spieler der "Haie" doppelt. Es war der erste Innsbrucker Sieg nach sieben Niederlagen, während Asiago die 14. Pleite in Serie kassierte. Olimpija Ljubljana kam gegen den HC Pustertal zu einem 2:1-Heimerfolg.