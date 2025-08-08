Alles zu oe24VIP
Formel-1-Hammer: Lewis Hamilton (40) vor Rücktritt
Motorsport

Formel-1-Hammer: Lewis Hamilton (40) vor Rücktritt

08.08.25, 11:25
Ferrari-Star heizt Spekulationen um seinen Verbleib an.  

Der siebenfache Weltmeister hat für heute eine große Ankündigung versprochen – und heizt damit Spekulationen um einen möglichen Rücktritt weiter an.

Nutzlos, absolut nutzlos

Der Ferrari-Pilot hatte zuletzt mehrfach mit deutlichen Worten aufhorchen lassen. Nach einem desaströsen Ungarn-Wochenende – Quali-Aus in Q2, nur Startplatz 12, am Ende auch im Rennen Rang 12 – wetterte Hamilton: Er sei „nutzlos, absolut nutzlos“ und Ferrari müsse „den Fahrer wechseln“. Auch wenn er diese Aussagen später relativierte, bleiben Zweifel.

Schon zuvor hatte der Brite während der Sommerpause von „einigen Tränen“ gesprochen und offen zugegeben, dass die erste Saisonhälfte bei Ferrari ernüchternd verlief. Dennoch betonte er seine Liebe zum Rennsport – und zu seinem neuen Team.

Insider vermuten Abschied

Im Fahrerlager wird seit Tagen heiß diskutiert: Tritt Hamilton zurück? Verlässt er Ferrari? Mehrere Motorsport-Größen meinen, jetzt sei der richtige Moment für den Abschied. Offiziell ist noch nichts – manche vermuten hinter der heutigen Ankündigung auch nur eine Werbeaktion für seine Agaven-Spirituosen-Marke „Almave“. Doch bis zur Auflösung bleibt die Frage: War’s das für Hamilton in der Formel 1?

