× Formel1, F3 und MotoGP: ServusTV im Wüsten-Fieber

Nach den "Frühstücks-GP"-Wochenenden in Melbourne, Shanghai und Suzuka zum Saisonstart geht's in Bahrain zur besten TV-Sendezeit zur Sache. ServusTV macht den Wüsten-GP unter Flutlicht zu einem echten TV-Spektakel. Als Draufgabe gibt's den MotoGP in Katar zur Primetime.

Quasi zum Aufwärmen können wir Samstagmittag Charlie Wurz (19), dem Sohn von Ex-F1-Pilot und ORF-Experte Alex, im Formel-3-Rennen live Daumen drücken (ServusTV-ON ab 12.10 Uhr). © oe24 × Samstag, 18 Uhr: F1-Qualifying in Bahrain Richtig ernst wird's um 18 Uhr im Qualifying. ServusTV-Experte Christian Klien ist gespannt, ob Weltmeister Max Verstappen neuerlich eine magische Quali-Runde (wie letzte Woche in Suzuka) raushaut: "Seine Leistung (in Suzuka, d. Red.) ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. In einem unterlegenen Auto kann Max sein Talent noch mehr hervorkehren und zeigen, dass er nicht nur der aktuell beste Fahrer ist, sondern meiner Meinung nach auch einer der Größten aller Zeiten.“ Sonntag, 17 Uhr: F1-GP von Bahrain Der GP von Bahrain startet um 17 Uhr unter Flutlicht. Im Gegensatz zu Suzuka, wo Überholen nahezu unmöglich war, erwartet Klien viel mehr Spannung und Action: Es brauche wieder einen extrastarken Verstappen (Red Bull), um die McLaren (Norris, Piastri) zu biegen. Dahinter lauert Russell im Mercedes. Klien: „Ich schätze, dass auch er ein Wörtchen ums Podium mitreden kann.“ Rund um die Rennaction analysiert ServusTV die Leistungskurven der Rookies und geht auch der Frage nach, warum es als Teamkollege von Max Verstappen derart schwer ist. Weiters stellt Klien die Tücken des Bahrain International Circuits vor. Und Technik-Experte Philipp Brändle erklärt den Unterschied zwischen Reifenabnutzung und Graining. Andrea Schlager, Christian Klien und Patrick Laub melden sich direkt aus der Boxengasse in Sakhir. Sonntag, 19 Uhr: MotoGP in Katar Motorrad-Fans kommen ab 19 Uhr auf ihre Rechnung. Seriensieger Marc Marquez hat die WM mit seinem Sturz in Austin plötzlich wieder spannend gemacht. So sieht sich sein "kleiner" Bruder Alex, zuvor stets Zweiter und in Austin Dritter plötzlich als WM-Leader - einen Punkt vor Marc. Angesichts der erdrückenden Ducati-Dominanz müssen die KTM-Stars Pedro Acosta, Jack Miller, Brad Binder und Enea Bastianini sowie der rekonvaleszente Weltmeister Jorge Martin (Aprilia) auf ein Wunder hoffen. Samstag ab 14, Sonntag ab 11 Uhr: Superbike-Action © Getty × Wem das alles nicht genug ist, der darf sich abseits der Wüsten-Action auf packende Superbike-Action in Assen (Niederlande) unter anderem zwischen Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) und Herausforderer Nicolo Bulega (Ducati) freuen. Auch hier ist ServusTV Samstag (ab 14 Uhr) und Sonntag (11 & 14 Uhr) live dabei!