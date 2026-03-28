Antonelli auf Pole, Verstappen nur Elfter

Nur von Platz elf geht der vierfache Weltmeister Max Verstappen in das dritte Saisonrennen.

Suzuka. Das Formel-1-Team von Mercedes gibt zumindest vorerst auch beim Grand Prix in Japan den Ton an. China-Sieger Kimi Antonelli entschied am Samstag das Qualifying des dritten WM-Rennens der Saison für sich, der Italiener verwies seinen britischen Teamkollegen George Russel um 0,298 Sek. auf Rang zwei. Dritter wurde 0,354 Sek. zurück McLaren-Pilot Oscar Piastri, der Australier hatte am Vortag das zweite Suzuka-Training vor dem Teamkollegen und Weltmeister Lando Norris gewonnen.

Verstappen nur Elfter

Aber schon im dritten freien Training vom Samstag waren Antonelli und Russell wieder voran, bestätigten das Stunden später, als es um die Startaufstellung für das für Sonntag (7.00 Uhr MESZ) angesetzte Rennen ging. Nur von Platz elf geht der vierfache Weltmeister Max Verstappen in das dritte Saisonrennen, der Niederländer hat das letzte Qualifying-Segment knapp verpasst. Die bisherigen beiden Saisonrennen in Melbourne und Shanghai endeten mit Siegen von Russell bzw. Antonelli jeweils vor dem Teamkollegen. Den China-Sprint entschied WM-Leader Russell für sich.

Die Ferrari-Piltoen Charles Leclerc und Lewis Hamilton kamen im Qualifying auf die Plätze vier und sechs, dazwischen platzierte sich Weltmeister Lando Norris in seinem McLaren als Fünfter.