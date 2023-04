Der seit 2016 ausgetragene Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan bleibt zumindest bis 2026 im WM-Kalender.

Eine dementsprechende Vertragsunterzeichnung wurde am Samstag in Baku verkündet. Bisher hat noch kein Fahrer das Rennen öfter als einmal gewonnen. Diesmal gibt es zusätzlich zum Großen Preis (Sonntag) ein Sprint-Rennen (Samstag). "Es ist eine Strecke, die immer einiges an Drama bietet", sagte Formel-1-Boss Stefano Domenicali.