Brisanter Motor-Poker der Bullen

Max Verstappen könnte in Russland vom letzten Startplatz starten.

Ein Motorentausch steht Verstappen in diesem Jahr definitiv noch bevor. "Aufgrund des Schadens von Silverstone", verrät Red-Bull-Mastermind Helmut Marko. Vieles spricht dafür, dass dies bereits in Sotschi der Fall sein wird. Wodurch es Verstappen bei der Verteidigung seiner WM-Führung (fünf Punkte vor Hamilton) definitiv schwer haben könnte. Denn dann müsste der RB-Pilot eine Rückversetzung ans Ende der Startaufstellung in Kauf nehmen.

Auf Mercedes-Strecke nur »Best of the Rest«?

Warum Marko im Interview mit RTL dennoch um einen Motorentausch in Russland pokert? In den vergangenen Jahren war Sotschi "eindeutig eine Mercedes-Strecke". Dort zu gewinnen, ist also auch ohne Motorstrafe kein Selbstläufer. Und um "Best of the Rest" zu werden oder zumindest in die Top- 5 zu fahren, könnte der Bullen-Speed sogar vom letzten Startplatz reichen. Außerdem muss Verstappen ohnehin schon eine Strafversetzung um drei Plätze hinnehmen ...

"Wir schauen einmal, wie generell der Speed im Vergleich zu Mercedes sein wird. Danach ist dann die Strategie von unserer Seite auszurichten", erklärt Marko. Entschieden wird nach dem Qualifying.