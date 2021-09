Sotschi: Fragezeichen hinter Qualifying-Wetter

Vorjahressieger Valtteri Bottas hat am Freitag die Bestzeit im ersten Formel-1-Training in Sotschi gesetzt. Ein Fragezeichen steht hinter dem Wetterbericht. Am Qualifying-Samstag soll es stark regnen.

Vor dem Großen Preis von Russland war der Finne in seinem Mercedes in 1:34,427 Minuten gut zwei Zehntelsekunden schneller als Teamkollege Lewis Hamilton. Hinter dem Weltmeister wurde der niederländische WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull Dritter. Die Titelrivalen trennten dabei nur 0,016 Sekunden. Mercedes gilt in der Olympiastadt von 2014 am Sonntag (14.00 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) als favorisiert, seit der Premiere am Schwarzen Meer stellte der Rennstall in allen WM-Läufen und insgesamt siebenmal den Sieger. Acht Grand Prix vor Saisonende liegt Verstappen in der Gesamtwertung fünf Punkte vor Hamilton, Dritter ist Bottas.

Qualifying am Sonntagvormittag?

Das Wetter ist am Freitag noch trocken und sonnig. Die Wetterprognosen für den Samstag bleiben schlecht. Das Qualifying könnte buchstäblich "ins Wasser fallen". Am Rennsonntag ist trockenes Wetter von den Experten vorhergesagt.

Klar ist: Ein zweites Spa soll verhindert werden, deswegen spielt man schon Szenarien durch. Eines davon wäre, am Sonntagvormittag das Qualifying nachzuholen. "Deswegen glaube ich bereiten sich heute schon manche so vor, als ob morgen kein Qualifying wäre", sagte Haas-Teamchef Günther Steiner gegenüber dem ORF. Auch McLaren-Teamchef Andreas Seidl bestätigt das: "Am Samstag sieht's wirklich schlecht aus, wir werden viele Programme schon am Freitag fahren, müssen ein bisschen improvisieren."

Sollte der Samstag und damit das dritte Training und das Qualifying tatsächlich ausfallen, dann würde das Ergebnis aus dem 2. freien Training für die Startaufstellung sorgen.