Darum hört Sebastian Vettel wirklich auf

Der vierfacher Weltmeister (35) beendet am Saisonende seine F1-Karriere. Das sind seine Gründe.

Sebastian Vettel beendet nach der laufenden Saison seine Karriere als Formel-1-Fahrer. Der Deutsche machte seinen Entschluss im Vorfeld des GP von Ungarn mit einem Instagram-Video öffentlich.

Familie und Umwelt

Der 35-Jährige gab als Grund an, dass sich seine Prioritäten verschoben hätten und er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wolle: "Ich bin Vater von drei Kindern und habe eine wundervolle Frau. Ich bin Optimist und glaube, dass Menschen gut sind. Neben dem Rennsport habe ich eine Familie und schätze die gemeinsame Zeit. Weiter habe ich viele andere Interessen. Meine Leidenschaft für die Formel 1 geht einher mit einem hohen Zeitaufwand. Zeit, die ich mit meiner Familie verbringen möchte."

Im Interview mit der BILD räumt Vettel ein, dass auch das Thema Umwelt eine Rolle für seinen Rücktritt spielt. „Natürlich hat das eine Rolle gespielt. Es ist ja nicht so, dass man alle Dinge sieht und wahrnimmt und gleichzeitig ignorieren kann.“

Erfolge blieben aus

Aber auch die ausbleibenden Erfolge zerrten am vierfachen Weltmeister. „Es ist kein Geheimnis, dass nach so vielen guten Jahren es mir am meisten Spaß macht, zu gewinnen.“ Vettels letzter Sieg (Singapur 2019) liegt dabei schon drei Jahre zurück.

Damit verlässt ein ganz Großer den Formel-1-Zirkus am Ende der Saison: Seine Hochzeit erlebte Vettel in seiner Zeit bei Red Bull, wurde von 2010 bis 2013 vier Mal in Serie Weltmeister. Mehr Titel gewannen nur Lewis Hamilton, Michael Schumacher (je 7) und Juan Manuel Fangio (5.). Nachdem Vettel die Bullen verließ, konnte er aber nie wieder an alte Glanzzeiten anschließen. Der Vater dreier Kinder hat zuletzt mehr Schlagzeilen mit seinem politischen Engagement, dem Kampf für Menschenrechte und die Umwelt gemacht als mit Erfolgen auf der Rennstrecke. Bei Ferrari wurde Vettel nach fünf Jahren ausgemustert, mit Aston Martin fährt er aktuell nur hinterher. Insgesamt feierte Vettel bislang 53 GP-Siege.