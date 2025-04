Debüt im Red Bull – freche Ansage von F1-Star

Red-Bull-Debüt für Yuki Tsunoda! Ausgerechnet bei seinem Heimrennen in Suzuka nimmt er erstmals im Bullen Platz.

Yuki Tsunoda erlebt gerade die aufregendsten Tage seines Lebens. Am Donnerstag wurde der 24-jährige Japaner vom "kleinen" Bullen-Team (Visa Cash App RB) nach der Degradierung des Neuseeländers Liam Lawson ins Weltmeister-Team befördert.

Als Teamkollege von Vierfach-Weltmeister Max Verstappen steht Tsunoda beim Suzuka-GP am Sonntag im Fokus: "Ich will die Erwartungen nicht zu hoch schrauben, aber bei diesem GP von Japan will ich aufs Podest!"

Zum Aufwärmen wartet ein Showrun in Tokio.