Diese Rekorde kann Verstappen in Monza knacken

Nur eine Woche nach der Mega-Party in Zandvoort heulen die Motoren in Monza au .

Beim Klassiker im Königlichen Park von Monza wollen Max Verstappen und Red Bull (am Sonntag (ab 16 Uhr im Sport24-Liveticker) die unglaubliche Rekordserie fortsetzen.

Mit dem 10 Sieg in Folge würde Max Verstappen den viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel (2013/9 Siege en suite) endgültig aus den Rekordbüchern verdrängen. Bei aktuell 11 Saisonsiegen in 13 Rennen (die restlichen beiden holte Teamkollege Perez) fehlen dem Überflieger aus Holland nur mehr vier auf seine 15 Siege aus dem Vorjahr. Ein Rekord, den er bei noch 9 ausständigen Rennen pulverisieren dürfte.

In der WM liegt Verstappen bereits 138 Punkte vor „Verfolger“ Perez – damit könnte er Vettels Vorsprung-Rekord aus 2013 (155 Punkte) ebenfalls schon in Monza übertreffen (und bei jedem weiteren GP ausbauen).

Zudem rast Red Bull Racing auf einen Rekord für die Ewigkeit zu. Die Bullen halten bei 14 Siegen in Folge und könnten die in Budapest eingestellte legendäre McLaren-Serie aus 1988 (12 Siege) fast verdoppeln! Und der Traum von Bullen-Mastermind Marko wäre, „dass wir als erstes Team alle Saisonrennen gewinnen.“