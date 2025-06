DIESES F1-Rennen findet nächste Saison am Samstag statt

Diese Saison ist noch nicht mal vorbei, doch der Rennkalender für die kommende Saison wurde schon vor zwei Wochen präsentiert. Jetzt gab es plötzlich eine Änderung in eben diesem neuen Kalender und die Test-Termine sind bekannt.

Der Sonntag ist fast immer der Renntag in der Formel 1. Immer wieder wurde auch an anderen Wochentagen Rennen gefahren. Nächste Saison wird das wieder der Fall.

Eigentlich sollte der Große Preis von Aserbaidschan vom 25. bis zum 27. September 2026 stattfinden. Doch aus dem Nichts wurde das Rennen um einen Tag nach vorne verschoben und findet somit an einem Samstag statt. Das gaben die F1 und FIA am Montag bekannt.

Besonderer Grund

Der Grund dafür: Der Veranstalter und die Regierung hatten um eine Verlegung gebeten, um einen Nationalfeiertag zu berücksichtigen. Dadurch verschiebt sich das komplette Rennwochenende um einen Tag nach vorne. Die ersten beiden Trainingssessions finden am Donnerstag statt. Das dritte Freie Training und Qualifying werden am Freitag gefahren.

In den letzten Jahren fanden am Samstag immer wieder Rennen statt. In der vergangenen Saison wurde wegen des Fastenmonats Ramadan in Bahrain und Saudi-Arabien um den Sieg gefahren. Im Jahr 2023 startete das erste Rennen in Las Vegas auch an einem Samstag.

Test-Termin sind auch bekannt

Neben dieser Nachricht gab die Formel 1 auch die Termine für die Tests im kommenden Jahr bekannt. Durch die neuen Motoren-Regeln wird es vor der kommenden Saison drei Test-Perioden geben.

Der erste Termin findet vom 26.-30. Januar statt und wird weder von der FIA noch von der Formel 1 organisiert. Die Teams haben sich mit dem Streckenbetreiber direkt geeinigt. Dieser Test gilt als "privater Termin", wodurch nur die Fahrer und Team-Mitglieder zur Strecke dürfen. Journalisten und Fotografen haben keinen Zutritt. Ebenfalls findet keine Übertragung statt. Wiederum werden die Zeiten der Fahrer veröffentlicht.

Die anderen beiden Test-Termine werden in Bahrain (11.-13. Februar & 18.-20. Februar) über die Bühne gehen. Die Saison 2026 beginnt am 8. März erneut in Melbourne, Australien.