Steirer feiert Premiere gegen Struff in London

Filip Misolic spielt am Montag erstmals im Wimbledon-Hauptfeld. Der Steirer trifft auf Jan-Lennard Struff und schwärmt von den Traditionen des Turniers. Sebastian Ofner startet erst am Dienstag. Beide können in der zweiten Saisonhälfte die Top 100 erreichen.

Filip Misolic bestreitet am Montag (15:10 Uhr/live Sport24-Liveticker) gegen Jan-Lennard Struff (Deutschland) sein erstes Hauptfeld-Spiel in London. Der Steirer verbesserte seine Rasen-Bilanz in der Quali auf 3:2 Siege. Rasen verlangt tiefere Position "Es ist anstrengender, weil man mit den Beinen mehr unten sein muss", erklärte Misolic. Die weiße Kleidung gefällt ihm: "Ich finde es schön, dass wir alle in Weiß sein müssen." Struff liegt aktuell 17 Plätze hinter Misolic, hat aber mehr Erfahrung auf Rasen. Ofner mit Fersenproblemen Sebastian Ofner spielt erst am Dienstag gegen Hamad Medjedovic (Serbien). Der Steirer klagt über Fersenschmerzen: "Das Abbremsen auf Rasen belastet die Ferse." Beide Österreicher könnten bis Jahresende in die Top 100 aufsteigen, da kaum Punkte zu verteidigen sind.