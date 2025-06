Conference League: Drogheda United (Irland) und DAC 1904 (Slowakei) gesperrt

Die UEFA hat Drogheda United (Irland) und DAC 1904 Dunajska Streda (Slowakei) von der Conference League 2025/26 ausgeschlossen. Grund sind Verstöße gegen Regeln zu Mehrfachbeteiligungen. Olympique Lyon (Frankreich) akzeptiert nach Zwangsabstieg einen Europapokal-Verzicht.

Das UEFA Club Financial Control Body (CFCB) hat am Montag zwei Klubs von der Teilnahme an der Conference League ausgeschlossen. Der irische Verein Drogheda United und der slowakische Klub DAC 1904 Dunajska Streda verletzten die Regeln zu Mehrfachbeteiligungen. Die Entscheidung betrifft die Saison 2025/2026.

UEFA-Regelwerk im Fokus

Die Statuten verbieten, dass ein Eigentümer mehrere Klubs in UEFA-Wettbewerben kontrolliert. Im Fall der dänischen Mannschaft Silkeborg IF und Drogheda United entschied die UEFA unterschiedlich: Silkeborg darf starten, Drogheda nicht. Der ungarische Verein Gyori ETO FC wurde trotz ähnlicher Vorwürfe zugelassen. Der Fall des englischen Klubs Crystal Palace wurde vertagt.

Finanzielle Probleme bei Lyon

Olympique Lyon akzeptierte einen möglichen Ausschluss von Europapokal-Wettbewerben. Der Klub war zuvor wegen Schulden von über 500 Millionen Euro durch die französische Kontrollbehörde DNCG in die Ligue 2 zwangsversetzt worden. Als Teil einer Vereinbarung mit der UEFA wird Lyon im Abstiegsfall automatisch von Europapokal-Wettbewerben ausgeschlossen.