"Dumme Idioten!" - Verstappen-Auszucker am Funk hat Nachspiel

Der Auszucker von Max Verstappen (Red Bull) nach der Bestrafung für die "Rambo"-Aktion gegenüber Oscar Piastri (McLaren) hat ein Nachspiel.

Eigentlich wollte sich der Vierfach-Weltmeister aus den Niederlanden mit seinem 10. Saisonsieg in die Winterpause verabschieden. Doch dieser Traum platzte am Sonntag in Abu Dhabi schon kurz nach dem Start. Verstappen griff den vor ihm gestarteten Oscar Piastri zu ungestüm an und räumte den Australier ab. "Echt weltmeisterliches Manöver", hörte man Piastri sarkastisch im Funk. Beide konnten zwar weiterfahren, Piastri musste aber von ganz hinten aus versuchen zu retten, was zu retten war (für McLaren ging es noch um die Konstrukteurs-WM!).

Da kam schon die Strafe: 10 Sekunden für Verstappen, was dieser überhaupt nicht einsehen wollte und schimpfte: "Wieso geben sie mir nicht gleich 20 Sekunden? Dumme Idioten!" Auch mit Wut im Bauch konnte Verstappen nicht mehr als einen 6. Platz herausfahren, Piastri holte als 10. noch einen WM-Punkt.

Verstappen-Schimpftriaden haben ein Nachspiel

Nach dem Rennen entschuldigte sich Verstappen bei Piastri, nicht aber bei den Regelhütern, die beleidigt hatte. Im Gegenteil: Weil er für seine ungestüme Fahrweise 2 Strafpunkte erhielt, schimpfte er weiter: "Vielleicht schaffe ich es ja bald auf zwölf Strafpunkte, wenn bis unser Baby kommt. Dann bekomm ich einen Vaterschaftsurlaub. Wie oe24 berichtete, erwarten Verstappen und seine Lebensgefährtin Kelly Piquet das erste gemeinsame Baby.

Mit den 2 Strafpunkten aus Abu Dhabi hält Verstappen mittlerweile bei insgesamt 8 Punkten, die er in die Saison 2025 mitnimmt. Dazu droht ihm ein Nachspiel durch die FIA, die sich für die Beleidigungen ihrer Kommissaren etwas einfallen lassen will. Mehr wehtun als eine Geldstrafe dürfte Verstappen die Verdonnerung zu gemeinnütziger Arbeit tun.