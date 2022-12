Ex-Ferrari-Pilot Tambay (73) ist tot

Damit verliert die Königsklasse des Motorsports einen großartigen Fahrer aus den 1980er Jahren. Auch die Scuderia Ferrari hat sich bereits mit einem Tweet von ihrem Ex-Piloten verabschiedet.

We are all truly saddened by the news of the passing of Patrick Tambay. He was one of the true stars of the 80s winning two races with the Scuderia and contributing to winning the Manufacturers’ titles in 1982 and 1983. #RIPPatrick pic.twitter.com/hn6Yeq1kEe