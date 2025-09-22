F1-Hammer: Horner verzichtet für Blitz-Comeback auf Red-Bull-Millionen

Christian Horner ist offiziell nicht mehr Teil von Red Bull Racing: Am Montag wurde bekanntgegeben, dass Horner Red Bull mit einem Abfindungspaket von rund 92 Millionen Euro verlässt. Der 51-Jährige kann laut Vereinbarung bereits im kommenden Jahr in die Formel 1 zurückkehren.

Zuvor war von einer Summe von 126 Millionen Euro die Rede. Diese hätte sich aus der ursprünglichen Vertragslaufzeit bis 2030 ergeben. Der nun ausgehandelte Deal fiel geringer aus, ermöglicht Horner aber einen schnelleren Wiedereinstieg in den Sport.

Karriereende bei Red Bull

Seine Laufbahn als Teamchef begann 2005 mit dem Einstieg des Teams in die Formel 1. Unter seiner Führung gewann Red Bull acht Fahrer- und sechs Konstrukteurs-Titel – zuerst mit Sebastian Vettel, später mit Max Verstappen. Zuletzt war Horner jedoch seit Juli nicht mehr operativ tätig, nachdem die Red Bull GmbH seinen Rückzug nach dem Grand Prix von Großbritannien bekanntgegeben hatte.

Machtkampf und interne Konflikte

Horner wurde ohne offizielle Begründung entlassen. Beobachter sehen einen Zusammenhang mit einem Machtkampf innerhalb des Unternehmens und dem Skandal um Rund um Sex-Nachrichten an eine Mitarbeiterin. Hinzu kamen interne Spannungen, die sich nach dem Tod von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz im Jahr 2022 verschärften.

Vorwürfe und Rückhalt

Bereits im Februar 2024 war Horner mit Vorwürfen konfrontiert, die er bestritt. Zwei interne Untersuchungen entlasteten ihn. Seine Ehefrau Geri Halliwell zeigte sich mehrfach öffentlich an seiner Seite, etwa beim Grand Prix von Bahrain. Unterstützung erhielt Horner außerdem vom thailändischen Mitbesitzer Chalerm Yoovidhya, während andere Kräfte im Konzern, darunter Helmut Marko und Jos Verstappen, seine Ablöse forderten.