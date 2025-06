Norris jubelt über Pole-Position in Spielberg

Lando Norris hat sich beim Großen Preis von Österreich in Spielberg die Pole Position gesichert.

Der McLaren-Pilot erzielte am Samstag in 1:03,971 Minuten die Qualifying-Bestzeit, er lag damit nicht weniger als 0,521 Sekunden vor Ferrari-Mann Charles Leclerc.

Max Verstappen

Als Dritter geht am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF 1, Sky) der WM-Führende Oscar Piastri ins Rennen auf dem Red Bull Ring. Formel-1-Weltmeister Max Verstappen musste sich im Red Bull mit Platz sieben begnügen.

Kollision mit seinem Teamkollegen

Für den Briten Norris, der zuletzt in Montreal nach einer Kollision mit seinem Teamkollegen Piastri ausgeschieden war, war es die 12. Karriere-Pole. Für McLaren war es die erste Pole Position in Österreich seit Mika Häkkinen im Jahr 2000 (von 2004 bis inklusive 2013 fanden in Spielberg keine Formel-1-Rennen statt).

Feuer löst Rote Flagge aus

Verstappens Teamkollege Yuki Tsunoda blieb schon im ersten Abschnitt auf der Strecke. Der Japaner muss das Feld im Red-Bull-Heimrennen damit - sofern keine Strafen mehr dazukommen - vom 18. Platz aufrollen. Noch hinter ihm wird der Vorjahresdritte Carlos Sainz im Williams Aufstellung nehmen. Der zweite Quali-Durchgang war anschließend kurz unterbrochen, nachdem ein Stück der Grasfläche neben der Start/Ziel-Geraden Feuer gefangen hatte. Der Brand wurde jedoch schnell gelöscht.

Norris-Bestzeit im Abschlusstraining

Im dritten und letzten Freien Training hatte sich zuvor Norris mit 0,118 Sekunden Vorsprung auf Piastri an die Spitze gesetzt. Verstappen war Dritter vor Leclerc. Verstappen beschwerte sich im Laufe der Session am Funk über ein "nervöses" Auto, sein Bolide musste während der einstündigen Einheit zudem am Unterboden repariert werden. Sowohl Verstappen als auch Tsunoda drehten sich einmal um die eigene Achse, genauso wie Racing-Bulls-Pilot Isack Hadjar.

24 Saisonrennen

In der WM-Wertung führt Piastri vor dem elften von 24 Saisonrennen 22 Punkte vor Norris, Verstappen liegt als Dritter bereits 43 Zähler hinter dem Führenden. Beim Heimrennen des Austro-Rennstalls hofft Spielberg-Rekordsieger Verstappen auf seinen bereits sechsten Grand-Prix-Triumph in der Steiermark.