F1-Weltmeister Verstappen schwärmt von Flicks Barcelona

F1-Weltmeister Max Verstappen ist großer Fan von Hansi Flicks FC Barcelona.

Für Vierfachweltmeister Max Verstappen hat die Stadt Barcelona eine ganz besondere Bedeutung. Es ist jener Ort, an dem der Niederländer bei seinem Red-Bull-Debüt vor mehr als neun Jahren seinen ersten Triumph in der Formel 1 feiern durfte und sich mit seinen 18 Jahren zum jüngsten Grand-Prix-Sieger aller Zeiten kürte. Zwar folgten noch dutzende weitere GP-Erfolge - aktuell hält der 27-Jährige bei 66 Rennsiegen - den ersten wird Verstappen allerdings nie vergessen, wie er vor zwei Jahren erklärte: "Das wird mir immer in Erinnerung bleiben, denn der erste Formel-1-Triumph ist ziemlich emotional. Vor allem, wenn es ein kleiner Schock ist, weil es gleich beim Teamdebüt passierte."

Verstappen: "Ich mag Hansi Flicks Barca"

Doch nicht nur beim Gedanken an jenen Tag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya gerät Verstappen ins Schwärmen - auch der spanische Meister FC Barcelona lässt sein Herz höher schlagen. Gegenüber "Mundo Deportivo" sprach der RB-Starpilot darüber, was er von Coach Hansi Flicks Mannschaft hält: "Ich mag Hansi Flicks Barca. Bis jetzt sind die Dinge gut gelaufen. Das Team ist sehr offensiv ausgerichtet, wenn auch defensiv manchmal etwas riskant", erklärte der Bullen-Pilot. "Das funktioniert meistens, aber es kommt natürlich auch darauf an, wie die Gegner an das Spiel herangehen. Man kann sich nicht immer auf das gleiche System verlassen. Trotzdem genieße ich Flicks Barca und es ist bisher erfolgreich.

© X @BarcaTimes

Auch über Wunderkind Lamine Yamal sprach der Serienweltmeister. Wie einst Verstappen, versetzt auch der 18-jährige Flügelflitzer trotz seiner jungen Jahre die Sportwelt in Begeisterung. Der F1-Superstar kann sich deshalb auch vorstellen, dass das Barca-Juwel eines Tages zum Ballon d'Or-Preisträger ernannt wird: "Ich bin mir sicher, dass Lamine Yamal in den kommenden Jahren den Ballon d'Or gewinnen wird."

Barca jubelt, Verstappen frustriert

Während Barcelona sich dieses Jahr im sportlichen Höhenflug befand und das Double aus Meisterschaft und Pokal holte, musste Verstappen 2025 schon einige Rückschläge verkraften - der fünfte WM-Titel in Folge ist schon so gut wie verloren. Stattdessen hat das McLaren-Duo um WM-Leader Oscar Piastri und dessen Verfolger Lando Norris in der Motorsport-Königsklasse das Sagen.