F1-Wirbel: Piastri hat Anti-Norris-Klausel in Millionenvertrag

Oscar Piastri wird McLaren langfristig treu bleiben – und hat sich vertraglich offenbar besonders gut abgesichert.

Laut einem Bericht der Daily Mail enthält sein neuer Millionenvertrag eine Klausel, die ihn vor einer Bevorzugung seines Teamkollegen Lando Norris schützt.

Der Australier unterschrieb erst kürzlich ein neues Arbeitspapier, das ihn mindestens bis 2029 bei McLaren hält. Pro Saison soll Piastri rund 20 Millionen Pfund verdienen – zuvor waren es etwa 17 Millionen. Darüber hinaus enthält der Vertrag sogenannte „Akkumulator-Klauseln“, die ihm bei sportlichem Erfolg zusätzliche Prämien sichern.

Keine Bevorzugung für Norris

Wie Ex-Weltmeister Jacques Villeneuve nun verriet, verbietet der neue Vertrag Teamorder zugunsten von Norris – zumindest solange beide realistische Chancen auf den WM-Titel haben. „McLaren darf Lando laut Vertrag nicht gegenüber Oscar bevorzugen“, so Villeneuve. „Solange beide um den Titel kämpfen, gibt es keine Stallregie – es sei denn, es geht um etwas Entscheidendes für die Konstrukteurs-Wertung oder einer der beiden hat ein technisches Problem.“

Piastri, der seit 2023 für McLaren fährt, führt nach Siegen in Bahrain, China und Saudi-Arabien aktuell die Fahrerwertung der Formel 1 an. In einem Statement zeigte er sich stolz auf die Vertragsverlängerung: „Es ist ein tolles Gefühl, Teil der langfristigen Vision von McLaren zu sein. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren gemeinsam viel erreicht.“