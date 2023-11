Formel 1 fährt bis 2030 in Sao Paulo

Der GP von Brasilien bekommt eine vorzeitige Vertragsverlängerung. Wie schon zuvor Budapest, Spa und Spielberg.

Die Formel 1 wird bis mindestens 2030 weiter Station in Sao Paulo machen. Die Motorsport-Königsklasse gab am Freitag noch vor dem ersten Freien Training zum Großen Preis in der brasilianischen Metropole eine entsprechende Vertragsverlängerung bekannt. "Brasilien hat ein solches Rennerbe, und dieser ikonische Kurs gehört zu den Favoriten der Fahrer und Fans auf der ganzen Welt", sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali in einer Mitteilung.

Seit 1973 im WM-Kalender

Einher mit der Verlängerung gehen auch Investitionen, um das Autódromo José Carlos Pace in Interlagos auch für andere Unterhaltungsevents wie Musikkonzerte attraktiver zu machen. Auf dem Kurs macht die Formel-1-WM seit 1973 halt. Der zuvor abgeschlossene Vertrag wäre mit dem Rennen 2025 ausgelaufen.

Schon im Sommer wurden seitens der FIA die Verträge von Budapest (GP von Ungarn), Spielberg (GP von Österreich) und Spa-Francorchamps (GP von Belgien) verlängert.