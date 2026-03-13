Frühstücks-GP wird zur TV-Quotenshow

Nach dem quotenstarken Formel-1-Auftakt auf ServusTV (56% Marktanteil beim Australien-GP) will der ORF beim Frühstücks-GP in Shanghai (Sonntag, 8 Uhr) einen draufsetzen.

Dass 239.000 Fans letzten Sonntag für den Australien-GP zu schlaftrunkener Sendezeit für die Übertragung auf ServusTV aufgestanden waren (dazu laut Sender-Auskunft 200.000 im Streaming), spricht für die Popularität der Motorsport-Königsklasse. Angesichts der wesentlich zuseherfreundlicheren Startzeit in Shanghai (Qualifying am Samstag, GP am Sonntag jeweils ab 8 Uhr) werden am Sonntag via ORF1 noch wesentlich mehr Fans live dabei sein.

Sprint am Samstag um 4 Uhr: Aufstehen oder aufbleiben?

Lediglich beim Sprint am Samstag (4 Uhr MEZ) könnte sich für einige die Frage stellen: Aufbleiben oder aufstehen?

Ernst Hausleitner und Alexander Wurz kann die Zeitverschiebung egal sein - das ORF- Dream-Team wird sich vor Ort melden - schon jetzt haben die beiden alle möglichen Hintergrund-Informationen eingesammelt. Die Elektro-Revolution (50% der rund 1.000 PS kommen von der Batterie) entzweit noch immer die Gemüter.

Hausleitner & Experte Wurz blicken vor Ort hinter Kulissen

Laut Reporter-Urgestein Hausleitner soll es "in naher Zukunft, also wahrscheinlich schon beim nächsten Grand Prix in Japan (29. März, d. Red.), Änderungen im Regelwerk geben". Damit könnte sich auch der aufgebrachte Max Verstappen ("trainiere lieber Mario Kart") beruhigen.

Den Auftakt in Melbourne empfand Hausleitner bei aller Action und Spannung als "gewöhnungsbedürftig". Egal, wie schnell es die F1-Bosse schaffen, nachzujustieren: An einem wird sich, so Hausleitner, so schnell nichts ändern: "An der Dominanz von Mercedes. Die haben einfach den besten Job gemacht. Da bei dürften sie ihre wahre Stärke noch nicht einmal voll ausgeschöpft haben. Ich würde jedenfalls nicht gegen Mercedes (und George Russell als Weltmeister, d. Red.) wetten."