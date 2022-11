George Russel feiert in einem chaotischen Rennen seinen ersten Grand Prix Sieg. Der Brite gewinnt vor seinem Landsmann und Teamkollegen Lewis Hamilton in Interlagos. Weltmeister Max Verstappen wird lediglich Sechster. Carlos Sainz komplettiert als Dritter das Podium.

Mercedes-Pilot George Russell hat den Großen Preis von Brasilien gewonnen und damit seinen ersten Sieg in der Formel 1 gefeiert. Der Brite, der tags zuvor bereits den Sprint für sich entschieden hatte, triumphierte am Sonntag beim vorletzten Saisonrennen in Sao Paulo vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton und fuhr im 81. Versuch erstmals aufs oberste Stockerl. Carlos Sainz im Ferrari wurde Dritter, Weltmeister Max Verstappen landete nach Crash und Aufholjagd auf Rang sechs.

"Unglaublich, das ist erst der Anfang. Ich bin so stolz auf euch", freute sich Russell am Boxenfunk: "Ich brauche ein paar Taschentücher." Für Red Bull endete hingegen eine Serie von neun Siegen hintereinander, Hamilton wurde zum dritten Mal in Folge Zweiter. Am kommenden Sonntag findet in Abu Dhabi das Saisonfinale statt, ehe die Königsklasse bis Anfang März in die Winterpause geht. Verstappen steht bereits seit einem Monat vorzeitig als Weltmeister fest, auch Red Bull hatte sich den WM-Titel für den Konstrukteur bereits gesichert.

Frühe Safety-Car-Phase nach Chaos-Start

Russell verteidigte in der ersten Runde seine Führung vor Hamilton, Verstappen und Perez. Die beiden Ferrari-Piloten Leclerc und Sainz starteten im Vergleich zu den Top vier auf den härteren Medium-Reifen und reihten sich zunächst dahinter ein. Ein Crash zwischen McLaren-Pilot Daniel Ricciardo, der den sensationellen Qualifying-Sieger Kevin Magnussen im Haas von der Strecke drehte, sorgte früh für eine Safety-Car-Phase beim 50-Jahr-Jubiläum auf dem Autodromo Jose Carlos Pace.

Nach sieben Runden wurde das Rennen fortgesetzt - und es gab direkt wieder zwei Crashes. Erst fuhr Verstappen seitlich in den Mercedes von Hamilton, dann wurde Leclerc von Lando Norris im McLaren von der Strecke gedreht.

© Getty ×

Leclerc krachte in die Streckenbegrenzung, konnte aber trotzdem weiterfahren, genauso wie Verstappen, der seinen Flügel wechseln musste und wie Norris eine Fünf-Sekunden-Strafe kassierte. Während sich Verstappen und Leclerc mühsam durchs Feld kämpften, drehte Russell in Führung liegend souverän seine Runden auf dem 4,309 km langen Kurs.

Hamilton und Verstappen mit Aufholjagd

Dahinter kämpfte sich Hamilton, der wegen Verstappen einige Plätze verloren hatte, wieder an das Spitzenfeld heran. Der Rekordweltmeister, seit Kurzem brasilianischer Ehrenbürger, überholte nach 45 Runden unter dem Jubel der heimischen Fans den auf Platz zwei liegenden Perez. Da Norris knapp 18 Runden vor Rennende ausrollte, machte eine Safety-Car-Phase das Geschehen noch einmal spannend. Perez war als zwischenzeitlich Dritter als einziger im Spitzenfeld mit den langsameren Medium-Reifen unterwegs und wurde durchgereicht.

Russell blieb unterdessen cool und verteidigte seine Führung vor Hamilton. Eine beeindruckende Aufholjagd lieferten die beiden Alpine-Piloten Fernando Alonso und Esteban Ocon, die von den Startplätzen 15 und 18 auf die Ränge fünf und acht nach vorne fuhren.