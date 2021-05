× Formel-1-Hammer: Bottas droht sofortiges Aus

Der Finne soll bei Mercedes noch während der Saison durch George Russell ersetzt werden.

Knalleffekt in der Formel 1. Wie die britische „Daily Mail“ berichtet, kündigt sich bei Serien-Weltmeister Mercedes noch während der aktuellen Saison ein Fahrerwechsel an. Valterri Bottas soll demnach durch George Russell ersetzt werden.

Mercedes mit Bottas unzufrieden

Der 31-jährige Finne kam in der aktuellen Saison bisher noch nicht auf Touren und belegt in der Fahrerwertung mit 32 Punkten nur den enttäuschenden 4. Platz. Die Mercedes-Bosse sollen mit dem Finnen zunehmend unzufrieden sein und den Glauben an ihn verloren haben. „In der Fabrik ist man mit Valtteri unzufrieden“, wird ein Insider in der „Daily Mail“ zitiert. Bottas sei der Sache einfach nicht mehr gewachsen.

© Getty ×

Mercedes will nun offenbar lieber auf George Russell setzen. Der 23-jährige Brite gilt als eines der größten Renn-Talente und konnte bereits im Vorjahr, als er den an Corona erkrankten Hamilton ersetzte, voll überzeugen. Die Silberpfeile wollen nun eine starke Nummer 2 aufbauen, die Verstappen im Kampf um den WM-Titel Parole bieten kann.