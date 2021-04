Aufgrund der anhaltenden Corona-Zahlen findet der Spanien-Grand-Prix auch heuer ohne Fans statt.

Der Formel-1-Grand-Prix von Spanien wird am 9. Mai ohne Zuschauer in Szene gehen. Die Veranstalter des vierten WM-Laufs der Saison auf dem Catalunya-Circuit bei Barcelona begründeten diesen am Samstag verkündeten Schritt mit den Gesundheitsmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie.