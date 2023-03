Hamilton: 'Wird lange dauern, bis wir mit Red Bull kämpfen können'

Lewis Hamilton sagt, es könne "lange dauern", bis Mercedes wieder mit Red Bull konkurrieren kann. in Bahrain und Saudi Arabien wurde das Team umToto Wolf ja von Red Bull deklassiert.

Große Hoffnungen auf den achten Titel macht sich Lewis Hamilton im Jahr 2023 nicht. Der siebenfache Champion sagte: "Wir werden den Rest des Jahres brauchen, um diese Lücke möglicherweise zu schließen." Bereits im vergangenen Jahr startete man mit einem Riesen-Rückstand ins Jahr, konnte diesen dann im Laufe der Saison schließen und sogar einen Sieg in Brasilien einfahren.



Im neuen Jahr sieht es aber nicht besser aus. Mercedes liegt sowohl im Qualifying als auch im Rennen weit hinter Red Bull zurück. Sogar Aston Martin scheint für das Team momentan außer Reichweite. Auch George Russell meinte: "Ich würde nicht sagen, dass wir sehr optimistisch sind. Wir wissen, dass Red Bull im Moment eine Sekunde hinter uns liegt."

Keine großen Hoffnungen vor Australien-Klassiker

Sonderlich optimistisch klingt Hamilton vor den ersten Trainings in Down Under nicht: "Manche Autos erreichen ein Plateau, was die Leistung angeht. Ab einem gewissen Punkt kann es nicht mehr weitergehen. Aber vielleicht kann es das. Sie haben ein großartiges Team um sich herum, und ich bin sicher, dass sie weiterhin Abtrieb hinzufügen werden. Wir müssen nur sicherstellen, dass der Rückstand nicht zu groß ist, wenn wir die Änderung vornehmen, und hoffentlich brauchen wir den Rest des Jahres, um diese Lücke zu schließen", so der siebenfache Weltmeister.

Auto soll umgebaut werden

Auch mit dem aktuellen Boliden ist der Brite alles andere als zufrieden. "Ich weiß nicht, ob die Leute es wissen, aber wir sitzen näher an den Vorderrädern als alle anderen Fahrer. Unser Cockpit ist zu nah an der Front. Beim Fahren hat man das Gefühl, auf den Vorderrädern zu sitzen, und das ist eines der schlimmsten Gefühle, die man beim Rennfahren haben kann. Dadurch ändert sich die Haltung des Autos und die Art und Weise, wie man seine Bewegung wahrnimmt. Und es macht es schwieriger, die Bewegungen vorherzusagen, als wenn man weiter hinten und zentrierter sitzt. Das ist etwas, womit ich wirklich zu kämpfen habe."

Mercedes will im Laufe des Jahres eine B-Version des W14 bringen, um die Lücke zu Red Bull irgendwie zu schließen. In den kommenden Rennen werden Lewis Hamilton und George Russell aber wohl weiterhin im Mittelfeld zu finden sein.