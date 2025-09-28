Hammer-Debüt: Verstappen siegt im Ferrari

Was für ein Einstand im Ferrari! Weltmeister Max Verstappen nützte das Formel-1-freie Wochenende und erfüllte sich einen Traum auf der legendären Nürburgring-Nordschleife.

Dank bestandenem "Nürburgring-Führerschein" durfte der F1-Superstar auf der legendären Nordschleife erstmals in einem siegfähigen Boliden Gas geben. Dafür durfte der Holländer einen 600 PS starken Ferrari 296 GT3 des Schweizer Teams Emil Frey Racing pilotieren.

Mit dem schaffte Verstappen etwas, von dem die aktuellen Ferrari-Stars Lewis Hamilton und Charles Leclerc in der Formel 1 nur träumen können: Der Qualifying-Dritte aus den Niederlanden setzte sich bei schwierigen, nasskalten Bedingungen schnell in Führung und fuhr alles in Grund und Boden.

Über eine Minute Vorsprung herausgefahren

Nach seinem beeindruckenden Auftritt in der ersten Hälfte des 4-Stunden-Rennens übergab Verstappen mit über einer Minute Vorsprung an seinen britischen Partner Chris Lulham (22), der für das Ferrari-Duo einen überlegenen Sieg im vorletzten Rennen der NLS-Langstreckenserie herausfuhr. Am Schluss hatten Verstappen/Lulham 24 Sekunden Vorsprung.

"Ich glaube, ich habe in meinen beiden Stints keinen Fehler gemacht", analysierte Verstappen trocken, wurde aber dann doch emotional: "Gleich beim ersten Mal zu gewinnen, das ist einfach großartig."

Sein nächstes Langstrecken-Ziel ist das 24-Stunden-Rennen im nächsten Jahr: "Aber dafür brauchen wir noch mehr Erfahrung. Deshalb hoffe ich, dass wir auch im kommenden Jahr ein paar Rennen bestreiten dürfen."

WM-Fortsetzung in Australien

Aber jetzt geht's zurück in den F1-Red-Bull. Am Sonntag beim GP von Singapur (14 Uhr, ServusTV live) will der viermalige Weltmeister seine Aufholjagd gegenüber WM-Leader Oscar Piastri (McLaren) fortsetzen. Sieben Rennen vor Schluss hat Verstappen 69 Punkte Rückstand auf den Australier.