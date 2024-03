Herr Marko, ist Teamchef Horner noch zu halten?

Zwischen dem F1-Auftakt in Bahrain und dem zweiten GP machte Helmut Marko (80) Zwischenstopp in Dubai. oe24 erwischte den Red-Bull-Motorsportchef am Handy. Dabei gab sich der sonst so gesprächige Grazer erstaunlich zurückhaltend.

oe24: Herr Marko was gab's neben dem 52. Geburtstag von Verstappen-Papa Jos in Dubai zu feiern?

HELMUT MARKO: Ein sportlich sehr gutes Wochenende aus Red-Bull-Sicht. Auch bei unseren Junioren ist es sehr gut gelaufen. oe24: Was ist Ihnen sonst aufgefallen?

MARKO: Dass alles mehr zusammenrückt. Überrascht haben mich die Probleme von Mercedes im Rennen und die Standfestigkeit der Autos. Unglaublich, dass beim ersten Rennen alle ins Ziel gekommen sind. oe24: Für Unterhaltung sorgte die Weigerung von Yuki Tsunoda, sich vom Racing-Bulls-Teamkollegen überholen zu lassen. Müssen Sie als Red-Bull-Motorsportchef da nicht reinfahren?

MARKO: Das Theater hätte man sich ersparen können. Ich hab danach mit Yuki gesprochen, mit der richtigen Strategie hätte er Zehnter werden können. oe24: Der ehemalige AlphaTauri-Teamchef Franz Tost meint, dass Bahrain keine Red-Bull-Strecke war und Verstappen auf anderen Kursen noch überlegener sein wird. Kann er recht haben?

MARKO: In Dschidda haben wir eine völlig andere Strecke mit mehr Highspeed-Kurven und einem anderen Belag. Ich bin schon zufrieden, wenn unser Auto da so gut funktioniert wie beim Auftakt. "Max fährt vorne weg - da ist alles einfacher" oe24: Auf ServusTV meinten Sie, Max Verstappen hätte noch schneller fahren können ...

MARKO: Die schnellste Runde am Schluss war schon am Limit, aber davor wär noch einiges gegangen. Aber Max ist vorn Weg gefahren, da ist alles einfacher. oe24: Tost traut Red Bull zu, alle 24 Rennen zu gewinnen ...

MARKO: Ah geh. Wir haben ja im Vorjahr gesehen, dass das nicht funktionieren kann. Da bist du sensationell unterwegs und dann kommt Singapur, wo wir keine Chance haben. Das Wichtigste ist der WM-Titel. oe24: Da können Sie den Champagner schon einkühlen ...

MARKO: Ich hab schon gehört, dass sich Wetten nicht mehr wirklich auszahlt. oe24: Spannender wäre eine Außenseiter-Wette darauf, ob Max Verstappen angesichts der Turbulenzen um Christian Horner zu Mercedes wechselt. Stimmt es, dass sein Vater Jos bereits mit Toto Wolff über ein Mercedes-Engagement verhandelt?

MARKO: Dazu bekommen Sie von mir keinen Kommentar. oe24: Aber stimmt es, dass Max dank einer sogenannten ,Marko-Klausel' aus seinem Vertrag aussteigen darf, wenn Sie bei Red Bull aufhören?

MARKO: Ich bleibe auch hier bei meinem "No Comment!". Fakt ist, dass zwischen Max und mir ein großes Vertrauensverhältnis besteht. oe24: Weniger gut scheint das Vertrauen zwischen der Verstappen-Familie und Christian Horner. Ist der Teamchef bei Red Bull überhaupt noch zu halten?

MARKO: Dazu sag ich erst etwas, sobald die Causa endgültig abgeschlossen ist. oe24: Ich dachte, die ist schon abgeschlossen?

MARKO: Okay, dann habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt. Also bleiben wir bei "No Comment!" oe24: Was sagen Sei zu Gerhard Bergers Theorie, der meint: Horner bleibt, Marko und Newey hören auf und Max geht zu Mercedes?

MARKO: Eine interessante Variante.